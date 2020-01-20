Минфин не отказывается от идеи введения НДПИ на попутный нефтяной газ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минфин РФ не отказывается от идеи ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ). Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"Мы работаем над этим", - сказал Трунин, отвечая на соответствующий вопрос. "Нет, не отказываемся", - добавил замминистра.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов сообщал, что предложение Минфина о повышении НДПИ на нефть и введении НДПИ на попутный нефтяной газ является вынужденной мерой, так как необходимо компенсировать предоставление льгот Приобскому месторождению.

Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, Минфин может увеличить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль, чтобы компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих при предоставлении налоговых льгот разрабатывающим Приобское месторождение "Роснефти" и "Газпром нефти". Среди вариантов - увеличение НДПИ на нефть и введение НДПИ на ПНГ.