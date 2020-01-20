Профицит бюджета России в 2019 году составил предварительно 1,8% ВВП

Отмечается, что объем поступивших доходов предварительно составил 20,187 трлн рублей или 101,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о федеральном бюджете. Исполнение расходов предварительно составило 18,22 трлн рублей или 98,5% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному указанным законом и 94,2% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составил предварительно 1,967 трлн рублей или 1,8% ВВП. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

Первичный профицит составил 2,5% ВВП.

Федеральная налоговая служба администрировала за год доходы на 12,612 трлн рублей, или 100,5% к прогнозным показателям, Федеральная таможенная служба - на 5,729 трлн рублей (101,6%), другие федеральные органы - на 1,847 трлн рублей (103,5%).

И. о. первого вице-премьера, министра финансов Антон Силуанов сообщал, что профицит федерального бюджета РФ по итогам 2019 года составит 1,7% ВВП против прогнозных 1,4%.

Средства на здравоохранение

Исполнение бюджета в части расходов на здравоохранение в 2019 году составило 95,6% или 713 млрд рублей при запланированных 745,9 млрд, следует из материалов.

В частности, больше всего средств направлено на амбулаторную помощь - 194,7 млрд рублей, стационарную медицинскую помощь - 180,2 млрд рублей, а также на другие вопросы в области здравоохранения - 216,3 млрд рублей.

Порядка 42,4 млрд рублей направлено на санаторно-оздоровительную помощь и чуть более 67 млрд рублей - на санитарно-эпидемическое благополучие и прикладные научные исследования в области здравоохранения. Также средства были выделены на медицинскую помощь в дневных стационарах всех типов, скорую медицинскую помощь, а также заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

В документе также указывается, что порядка 551,6 млрд рублей в прошлом году было направлено на государственную программу РФ "Развитие здравоохранения", что составило 95% от плана.

Средства на образование

Порядка 826,5 млрд рублей было направлено из бюджета на образование в 2019 году, что составляет 93,1% от плана. Согласно данным, на дошкольное образование было истрачено 62 млрд рублей (78,2% от плана), на общее и дополнительное образование детей 76,7 млрд (86,9%) и 21,6 млрд (68,3%), на среднее профобразование и профессиональное образование истрачено 33 млрд (99,7%) и 15,8 млрд рублей (99,2%).

Порядка 563,3 млрд рублей было потрачено на высшее образование, исполнение от плана составляет 97,5%. На молодежную политику было направлено 9,7 млрд (95,6%), а на прикладные научные исследования в области образования - 14,1 млрд (98%). Расходы на другие вопрос в области образования в 2019 году составили 30 млрд (81,5%).

Также сообщается, что госпрограмма РФ "Развитие образования" была исполнена на 86,3% - расходы на нее в 2019 году составили 198 млрд рублей.

Госпрограмма "Развитие образования" утверждена в 2017 году и охватывает период до 2025 года. В качестве основных определены три цели: повышение качества и доступности образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. Общий объем финансирования - 4,93 трлн рублей.

Вопросы соцполитики

Порядка 4,88 трлн рублей было направлено из федерального бюджета на вопросы социальной политики в 2019 году, что составляет 99,7% от плана. Большая часть средств израсходована на пенсионное обеспечение граждан, сообщается в материалах ведомства.

Согласно приведенным данным, на пенсионное обеспечение было потрачено 3,27 трлн рублей, что составляет 99,9% от плана, на социальное обслуживание и социальное обеспечение населения России - 17,7 млрд рублей (98,6%) и более 1 трлн рублей (99,1%) соответственно, на охрану семьи и детства - 521,6 млрд рублей (99,2%). На прикладные и научные исследования в области социальной политики было потрачено 335,9 млн рублей из средств федерального бюджета, что составило 99,7% от плана.

Исполнение госпрограммы "Социальная поддержка граждан" составило 1,3 трлн рублей (99%) в 2019 году, госпрограммы "Доступная среда" - 54 млрд рублей (99,4%).

Развитие культуры и туризма

Около 122,7 млрд рублей потрачено в 2019 году из федерального бюджета на государственную программу "Развитие культуры и туризма", что составляет 87% от плана, отмечается в материалах.

На "Развитие культуры и туризма" было выделено более 141 млрд рублей, а потрачено около 122,7 млрд рублей (87% от плана).

Основными целями государственной программы "Развитие культуры и туризма" являются, в частности, реализация потенциала российской культуры как духовно-нравственной основы развития личности и общества, а также развитие туризма. Программа представляет собой систему мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере культуры и туризма. Включает подпрограммы "Наследие", "Искусство", "Туризм", "Обеспечение условий реализации государственной программы".

План по поддержке культуры и кинематографии

На культуру и кинематографию из федерального бюджета в 2019 году потрачено 122,4 млрд рублей, что составляет 87,8 % от плана. Согласно документу, планировалось, что из средств федерального бюджета на культуру будет потрачено 139,4 млрд рублей.

Из 122,4 млрд рублей на культуру расходы составили 103,144 млрд рублей, что составило 85,9% от плановой суммы, а на кинематографию было потрачено 14,878 млрд рублей (99,5%). На прикладные научные исследования в области культуры и кинематографии были направлены 458,1 млн рублей - 100% от плана.

Помимо этого, 3,897 млрд рублей ушли на финансирование других вопросов в области культуры и кинематографии, эта сумма составляет 99,2% от плановой поддержки.

Госпрограмма "Информационное общество"

Государственная программа "Информационное общество" по итогам 2019 года, по предварительным данным, была выполнена на 91%.

В материалах отмечается, что объем доведенных лимитов бюджетных обязательств по госпрограмме в 2019 году составил 238, 4 млрд рублей, потрачено было 218,4 млрд рублей.

В апреле 2019 года правительство России продлило до 2024 года действие государственной программы "Информационное общество". Среди ожидаемых результатов реализации программы - обеспечение осуществления большинства юридически значимых действий в электронном виде, обеспечение доступа 95% жителей страны к интернету и ряд других.

Бюджет на национальную оборону

Исполнение бюджета РФ на национальную оборону в 2019 году составило 92,7%. На это в прошлом году из бюджета было выделено 3,2 трлн рублей. По данным Минфина, фактическое исполнение бюджета составило 2,998 трлн рублей.

Бюджет на развитие Вооруженных сил РФ в 2019 году был исполнен на 94,7%, на реализацию международных обязательств РФ в сфере военно-технического сотрудничества - на 97,1%, на прикладные научные исследования в области национальной обороны - на 85,2%.

Исполнение бюджета по государственной программе "Обеспечение обороноспособности страны" составило 99,8%: изначальный бюджет в 1,477 млрд рублей было фактически исполнен на 1,475 млрд рублей.

Бюджет 2019 года по госпрограмме "Космическая деятельность России" был исполнен на 71,2% (было освоено 183,1 млрд рублей из выделенных на эту программу 257,2 млрд рублей).

На нацбезопасность и правоохранителей

Более 2 трлн рублей было потрачено из госбюджета в 2019 году на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

В графе "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" отчета об исполнении расходов федерального бюджета говорится, что на силовиков было выделено 2,1 трлн рублей. В это раздел вошли органы прокуратуры и следствия, внутренних дел, юстиции, безопасности, пограничная служба, система исполнения наказаний, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, пожарная безопасность, миграционная политика, прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности, другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности, Всего на них было потрачено чуть более 2 трлн рублей, таким образом расходы по этой категории составили 95%. Общие расходы бюджета РФ в 2019 году составили более 18 трлн рублей.

Также в отчете упоминаются лимиты бюджетных обязательств и исполнение расходов по госпрограммам, касающихся силовиков. Так, на программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" было израсходовано более 717 млрд рублей, "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" - 188 млрд рублей, "Юстиция" - 328 млрд рублей, государственную судебную власть - 219 млрд рублей, прокуратуру - 81 млрд рублей, Следственный комитет РФ - 43 млрд рублей.

На поддержку СМИ

Более 103,5 млрд рублей из федерального бюджета 2019 года израсходовано на поддержку СМИ, следует из материалов. Всего на эти цели было выделено 103 млрд 586 млн рублей, потрачено - 103 млрд 500 млн (103500,4). Таким образом, бюджет исполнен на 99,9%.

При этом на телевидение и радиовещание израсходовано 86,9 млрд из запланированных 87 млрд, свидетельствуют опубликованные данные. На периодическую печать и издательства - 5,2 млрд (99,8% от плана).

На "другие вопросы в области средств массовой информации" израсходовано 11 млрд 310 млн при предусмотренных 11 млрд 336 млн.

Госпрограмма развития фармацевтической промышленности

Государственная программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", по предварительным данным, исполнена на 66,1%. Как отмечается, предварительно на реализацию программы, по уточненной информации, было направлено 10,297 млрд рублей, а потрачено - 6,808 млрд рублей.

Цель государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы - создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня. В рамках госпрограммы решаются задачи формирования технологического, производственного и инновационного потенциала фармацевтической и медицинской промышленности, а также развития производства инновационных лекарственных средств и медицинских изделий.

Госпрограмма по развитию транспортной системы

Государственная программа "Развитие транспортной системы" исполнена на 94,1% по итогам 2019 года. В документе отмечается, что в общей сложности на госпрограмму в 2019 году было выделено 1,039 трлн рублей, при этом потрачено - 977,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что объем финансирования программы запланирован на уровне 948,5 млрд рублей в 2020 году, 1,1 млрд рублей в 2021 году и 1,3 трлн рублей в 2022 году.

В государственную программу " Развитие транспортной системы" входит 13 подпрограмм, в том числе "Магистральный железнодорожный транспорт", "Дорожное хозяйство", "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" и "Морской и речной транспорт". Основные цели госпрограммы: повышение конкурентоспособности транспортной системы РФ на мировом рынке транспортных услуг, обеспечение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, а также рост доступности транспортных услуг для населения.

Бюджет на благоустройство

Более 84,4 млрд рублей из федерального бюджета было потрачено на вопросы в области благоустройства населенных пунктов в России в 2019 году. Таким образом, запланированный на год бюджет исполнен на 98,9%, следует из материалов.

Всего на жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 году планировалось потратить 336,9 млрд рублей, при этом за год удалось освоить 283,7 млрд рублей, или 84,2%. Меньше всего доля исполнения бюджета оказалась у жилищного хозяйства - 50% из запланированных 77,6 млрд рублей. Бюджет, запланированный на вопросы коммунального хозяйства (73 млрд рублей), исполнен на 96,1%, отмечается в материалах.

Полностью освоить бюджет удалось в части прикладных научных исследований в области ЖКХ - 742 млн рублей. На другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства планировалось выделить 100,2 млрд рублей, а в итоге было потрачено 89,6 млрд рублей - 89,4%.

Согласно материалам, на реализацию государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" в 2019 году было потрачено 195 млрд рублей из запланированных 217,7 млрд рублей (89,6%).

Вопросы благоустройства включены в нацпроект "Жилье и городская среда", согласно которому к концу 2024 года в 60% российских городов должна быть создана комфортная среда.

Госпрограмма развития сельского хозяйства

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, по предварительным данным, исполнена на 97,9%, говорится в материалах Минфина. Как отмечается, предварительно на реализацию программы, по уточненной информации, было направлено 318,279 млрд рублей, а потрачено - 311,508 млрд рублей.

Госпрограмма развития сельского хозяйства рассчитана на 2013-2020 годы. Ранее заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова сообщала о том, что Минсельхоз планирует продлить ее срок действия до 2030 года для того, чтобы она действовала параллельно с госпрограммой развития сельских территорий.

Госпрограмма развития атомной промышленности

Минфин оценил освоение средств госпрограммы по развитию атомного энергопромышленного комплекса в 90,4%.

В оперативной информации о лимитах бюджетных обязательств и исполнении расходов в разрезе государственных программ РФ отмечается, что доведенные лимиты бюджетных обязательств в рамках программы в 2019 году составили 66,8 млрд рублей, распределенные лимиты бюджетных обязательств достигли 66,6 млрд рублей.

Согласно материалам Минфина, в прошлом году в рамках программы было освоено 60,4 млрд рублей, что составляет только 90,4% от общего объема доведенных средств.

Госпрограмма по развитию атомного энергопромышленного комплекса реализуется с 2012 года. В период с 2012 года по 2020 год планируется направить на ее реализацию почти 900 млрд рублей. В процессе реализации программы предусматривается решение задач по эффективному развитию атомной электрогенерации, комплексное решение накопленных проблем при реализации ядерных программ и обеспечение ядерной и радиационной безопасности, задач по укреплению инновационного потенциала российских ядерных технологий и расширению сферы их использования, сохранению статуса ядерной державы и обеспечению геополитических интересов РФ.

Ожидается, что в результате реализации программы производительность труда в организациях атомного энергопромышленного комплекса вырастет на 58,2%, объемы реализации гражданской продукции атомного энергопромышленного комплекса увеличатся на 14,9%, выручка от деятельности атомного энергопромышленного комплекса на зарубежных рынках возрастет на 53%.

Госпрограмма развития промышленности

Госпрограмма развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности за январь - декабрь 2019 года, по предварительным данным, выполнена на 98,5%. Предварительно на реализацию программы, по уточненной информации, было направлено 363,17 млрд рублей, а потрачено - 357,82 млрд рублей.

В конце декабря стало известно, что правительство РФ увеличило объемы финансирования этой госпрограммы на 9 млрд рублей - с 3,098 трлн рублей до 3,107 трлн рублей.

В 2020 году на развитие промышленности РФ и ее конкурентоспособности власти намерены выделить на 2,4 млрд рублей больше запланированного - 312,57 млрд рублей, в 2021 году - 349,7 млрд рублей.

Срок действия программы - 2013-2024 годах, она направлена на увеличение производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе высокотехнологичной.

Госпрограмма по развитию авиапромышленности

Госпрограмма по развитию авиационной промышленности по итогам 2019 года исполнена на 95,8%, отмечается в материалах.

Как следует из оперативной информации об исполнении расходов по госпрограммам, в 2019 году на развитие авиапромышленности было направлено 67,9 млрд рублей.

В госпрограмму по авиастроению входят подпрограммы по самолето- и вертолетостроению, авиадвигателестроению, агрегатам и приборам, науки и технологиям, а также подпрограмма по комплексному развитию отрасли.

Госпрограмма развития энергетики

Минфин оценил освоение средств госпрограммы по развитию энергетики в 98,9%. В оперативной информации о лимитах бюджетных обязательств и исполнении расходов в разрезе государственных программ отмечается, что доведенные лимиты бюджетных обязательств в рамках программы в 2019 году составили 18,6 млрд рублей.

Согласно материалам Минфина, в прошлом году в рамках программы было освоено 18,4 млрд рублей, что составляет 98,9% от общего объема доведенных средств.

Госпрограмма "Развитие энергетики" предусматривает два этапа реализации. Первый этап был реализован с 2013 года по 2018 год, второй будет реализовываться до конца 2024 года. В программу входят несколько подпрограмм, среди которых подпрограммы по повышению энергетической эффективности, модернизации электроэнергии, развитию нефтяной, газовой отраслей, угольной и торфяной промышленности, а также развитию возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что по итогам реализации госпрограммы прирост инвестиций в основной капитал в топливно-энергетическом комплексе по итогам 2024 года составит 153,4% к уровню 2018 года.

Средства на судостроение и технику для работ на шельфе

Средства, выделенные на финансирование госпрограммы по развитию судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений, в 2019 году, по предварительной оценке, освоены на 56,8%. Всего на реализацию госпрограммы в прошлом году было выделено 14,455 млрд рублей.

Исполнение при этом, по предварительной оценке, составило 8,2 млрд рублей.

Согласно опубликованным в сентябре 2019 года материалам к проекту федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, правительство планирует направить в 2020-2022 годах на развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений 70 млрд рублей. В частности, в 2020 году планируется выделить 22,2 млрд рублей, в 2021 году - 23,1 млрд рублей, а в 2022 году - 24,7 млрд рублей.

Госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса

Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса", по предварительным данным, исполнена на 95,6%. Как отмечается, предварительно на реализацию программы, по уточненной информации, было направлено 14,337 млрд рублей, а потрачено - 13,709 млрд рублей.

В марте 2019 года правительство продлило до 2024 года государственную программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса", ранее рассчитанную до 2020 года.

Как уточнили тогда в Росрыболовстве, в обновленной программе уточнены прогнозные показатели на 2019-2021 годы с учетом доведенного объема финансирования, а также показатели на 2022-2024 годы на основании прогнозных объемов финансирования. Кроме того, в обновленной программе уточнены отдельные цели подпрограмм в области организации рыболовства и аквакультуры, науки, модернизации инфраструктуры и инвестиций, введены новые показатели.

С учетом средств господдержки потенциал сырьевой базы водных биоресурсов на 2019 год Росрыболовство оценивало на уровне 5,365 млн тонн, на 2020 год - 5,39 млн тонн, на 2021 год - 5,41 млн тонн, на 2022 год - 5,435 млн тонн, на 2023 год - 5,47 млн тонн, на 2024 год - 5,5 млн тонн.

Госпрограмма по развитию физкультуры и спорта

Расходы федерального бюджета на финансирование государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" за 2019 год составили 78,229 млрд рублей, что равняется 91,1% от плана.

Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" рассчитана на период с 2013 по 2024 год.

Расходы федерального бюджета на физическую культуру и спорт составили 81,438 млрд рублей (91,5% от заявленного плана). Самая большая статья расходов пришлась на направление "Спорт высших достижений" - 51,482 млрд (92,1%), на направление "Массовый спорт" было потрачено около 23,679 млрд (89,5%), расходы на направление "Физическая культура" составили 4,303 млрд (99,95%), на направление "Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта" было направлено 0,454 млрд рублей (100%), "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" - 1,520 млрд рублей (78,9%).

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