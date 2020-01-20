В Минэкономразвития назвали максимальную стоимость "красивых" автономеров

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает разрешить россиянам приобретать "красивые" автомобильные номера через сайт Госуслуг, следует из законопроекта, опубликованного на сайте нормативно-правовых актов. Согласно пояснительной записке, сейчас цена за отдельные "красивые" автономера может варьироваться от 10 тыс. до 10 млн. руб. за штуку.
"Исходя из данных, указанных в открытых источниках, цена за отдельные "красивые" номера может варьироваться от 10 тыс. руб. до 10 млн руб. за штуку, а средняя цена может составлять около 300 тыс. руб.", - отмечается в пояснительной записке.
В связи с этим Минэкономразвития предлагает утвердить правила предварительного резервирования за владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями".
Согласно данным Минэкономразвития, сегодня в России ежегодно выдается более 4 млн государственных регистрационных номеров транспортных средств, а источники в интернете предлагают заинтересованным гражданам широкий выбор вариантов по покупке "красивых" номеров.
Процедура приобретения "красивого" номера
Согласно проекту постановления, физическое лицо - владелец транспортного средства сможет предварительно зарезервировать автомобильный номер из отдельного перечня "красивых" номеров.
"Процедура предварительного резервирования будет определяться субъектом РФ и может представлять собой либо выбор заинтересованным гражданином РФ "красивого" номера из числа доступных при оплате соответствующей государственной пошлины, либо участие гражданина в аукционе, организованном субъектом РФ", - говорится в записке.
Кроме того, субъектам Российской Федерации может быть предоставлено право корректировать размер государственной пошлины.
Отмечается, что россияне при регистрации транспортных средств будут иметь право получать только государственные регистрационные номера, привязанные к субъекту РФ, в котором они имеют постоянную регистрацию.
Минэкономразвития указывает, что предложенная модель может стать дополнительным источником доходов федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Предполагается, что доход от продажи "красивого" номера будет поступать в федеральный и региональные бюджеты по нормативу 50 процентов.
Одновременно с законопроектом и правилами резервирования подготовлены соответствующие изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, добавляют авторы законопроекта.
По оценке Минэкономразвития, "организация процедуры предоставления права владельцу транспортного средства его регистрации с присвоением "красивого" номера потребует от субъектов РФ незначительных расходов (в том числе привлечения на конкурсной основе специализированных аукционных площадок)".
В записке указывается, что предлагаемое регулирование в России вводится впервые, заложенные ранее процедуры не осуществлялись и не были доступны для заинтересованных лиц.
Срок вступления закона в случае его принятия - 1 января 2021 года.