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Александр Тарновский назначен гендиректором "ВСК"

Планируется, что новый генеральный директор займется развитием информационных технологий и созданием оптимальных управленческих механизмов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Акционерыы страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании.

Александр Тарновский сменит на этом посту Олега Овсяницкого, занимавшего эту должность 10 лет.

На позиции гендиректора Александр Тарновский займется реализацией "ряда принципиальных изменений": формированием качественно иной технологической инфраструктуры, развитием информационных технологий, созданием оптимальных управленческих механизмов.

Олег Овсяницкий продолжит работать в органах управления "ВСК" на позиции члена совета директоров.

Александр Тарновский родился 17 февраля 1979 года. С 2010 по 2017 год возглавлял Тверской филиал "ВСК".

Страховой Дом "ВСК" работает с 1992 года и входит в ТОП-10 страховщиков России по сборам.

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