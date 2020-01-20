"Газпромнефть-Аэро" увеличила в 2019 году объем зарубежных заправок на 26%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - увеличил в 2019 году общий объем зарубежных заправок на 26%, до более 310 тыс. т. В дальнейшем компания намерена до 2030 года нарастить эти объемы до 1 млн т и внедрить систему взаиморасчетов в национальных валютах, сообщила "Газпром нефть".

"Рост объемов продаж за рубежом обусловлен в первую очередь развитием нашего сотрудничества с авиакомпаниями и поставщиками авиатоплива на местных рынках. В соответствии с долгосрочной стратегией развития авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" до 2030 г. мы продолжим расширять сеть присутствия в наиболее популярных аэропортах мира и для удобства наших партнеров планируем внедрить гибкую систему взаиморасчетов в национальных валютах. Уверен, благодаря эффективной работе на международном рынке мы увеличим объем зарубежных продаж до 1 млн т в год, что позволит "Газпромнефть-Аэро" войти в десятку крупнейших авиатопливных операторов мира", - сказал глава "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

Компания в 2019 году также расширила сбытовую сеть на 4,8%, до 282 аэропортов, расположенных в 67 странах мира.

Позитивная динамика продаж обеспечена развитием деятельности "Газпромнефть-Аэро" в Китае: объем реализации авиатоплива в аэропортах КНР вырос в 2,5 раза и достиг показателя свыше 78 тыс. т.

"На сегодняшний день в Китае сформирована крупнейшая зарубежная сеть заправок "Газпромнефть-Аэро", насчитывающая 33 аэропорта страны. Также в 2019 г. "Газпромнефть-Аэро" существенно увеличил объем заправок российских и иностранных авиакомпаний в Сербии, Черногории, Испании, Таиланде, Индии, Вьетнаме, Южной Корее и Малайзии", - отметили в компании.