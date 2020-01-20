"Уральские авиалинии" обсуждают с Boeing компенсацию за срыв поставок 737 MAX 8

"Мы непрерывно взаимодействуем с компанией Boeing и обсуждаем возможные варианты компенсаций, - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, планирует ли компания требовать компенсацию от Boeing. - Потенциальные льготы и прочие компенсации могут быть выражены в различных формах, не обязательно в виде денежных выплат (оборудование/ функционал, сервисы, прочее)".

ТАСС, 20 января. Авиакомпания "Уральские авиалинии" и американский авиапроизводитель Boeing обсуждают возможные варианты компенсаций за срыв поставок самолетов Boeing 737 MAX 8. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

"Уральские авиалинии" и Boeing весной 2018 года заключили договор на поставку 14 Boeing 737 MAX 8, изначально планировалось, что поставки начнутся в октябре 2019 года.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. В Эфиопии 10 марта разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек, 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. Уже в январе 2020 года стало известно еще об одной уязвимости в ПО самолетов этой модели.

На данный момент несколько авиакомпаний заявили о том, что планируют потребовать от производителя компенсации за просрочку поставок. Среди них - например, американская American Airlines. Также Flyadeal, лоукостер из Саудовской Аравии, разорвал контракт на поставку 30 таких самолетов. Китайская Xiamen Airlines, которая эксплуатирует только Boeing разных моделей, недавно подала запрос предложений на поставку самолетов Airbus.