Число безработных в начале 2020 года в России снизилось на 1,1%

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных безработных по данным на 15 января 2020 года уменьшилось на 1,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе Минтруда, который распространен в понедельник.

"На 15 января 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 663,3 тыс. человек, что по сравнению с аналогичной датой 2019 года меньше на 1,1%. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 670,6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

При этом количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 15 января 2020 года составило 1,4 млн единиц, уточнили в Минтруде.

"По состоянию на 15 января 2020 года суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 101 857 человек", - сообщили в министерстве.