{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число безработных в начале 2020 года в России снизилось на 1,1%

По данным Минтруда, в стране официально зарегистрировано 663,3 тыс. безработных

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных безработных по данным на 15 января 2020 года уменьшилось на 1,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе Минтруда, который распространен в понедельник.

"На 15 января 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 663,3 тыс. человек, что по сравнению с аналогичной датой 2019 года меньше на 1,1%. Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 670,6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

При этом количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 15 января 2020 года составило 1,4 млн единиц, уточнили в Минтруде.

"По состоянию на 15 января 2020 года суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 101 857 человек", - сообщили в министерстве.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЦБ подготовил рекомендации банкам по методам управления процентным риском
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС