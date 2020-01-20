Срок сдачи аэровокзала главного аэропорта Сахалинской области перенесли на 2021 год

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 января. /ТАСС/. Строящийся аэровокзал Сахалинского международного аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово) не смогли сдать в эксплуатацию в 2019 году, как было обещано властями региона ранее. Планируется, что объект начнет функционировать только в следующем году, сообщил в понедельник на пресс-конференции губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Вопрос транспортной доступности является одним из первоочередных для Сахалинской области. Регион расположен на островах, его деятельность по многим направлениям зависит от морского и воздушного сообщения. В первую очередь это касается развития туризма и строительства (завоз стройматериалов с материка). Именно поэтому островные власти уделяют большое внимание обновлению транспортной инфраструктуры.

"Идет допроектирование объекта. Задачи для аэровокзала стоят очень большие, мы бы хотели, чтобы он был сдан в самом современном варианте и был очень удобным для пассажиров. Нужно один раз сделать хорошо, чтобы не возвращаться дважды к этим вопросам. Думаю, будем сдавать аэровокзал в эксплуатацию в 2021 году", - сообщил Лимаренко и добавил, что в будущем есть намерение увеличить пассажиропоток аэропорта в пять раз - до 5 млн пассажиров в год.

Он отметил, что в результате допроектирования стоимость объекта может увеличиться примерно в два раза - до 13 млрд рублей. Однако он подчеркнул, что информация пока неточная и нужно "аккуратно проверить все цифры".

Строительство аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска началось в конце 2017 года. Первоначальная стоимость проекта была оценена в 6,7 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. Новый терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий. Изначально областные власти сообщали, что объект будет введен в эксплуатацию в 2019 году. На изменение сроков сдачи повлияла, в частности, недостаточно качественная отработка проекта, из-за которой субподрядчик вынужден был приостанавливать работы в связи с обнаружением неучтенных в проекте сетей. Вторая причина - законодательные изменения в требованиях, предъявляемых к досмотровому оборудованию.

13 млрд рублей федеральных средств для новой ВПП

Около 13 млрд рублей федеральных средств выделят на строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово) - почти 95% от всей стоимости объекта.

Осенью 2019 года Сахалинскую область посетил на тот момент министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он сообщал, что работу по созданию в Южно-Сахалинском аэропорту новой ВПП планируется финансировать из федерального бюджета, однако точного решения принято не было. Вопрос транспортной доступности является одним из первоочередных для региона, так как он расположен на островах, его деятельность по многим направлениям зависит от морского и воздушного сообщения. Именно поэтому областные власти уделяют большое внимание обновлению транспортной инфраструктуры.

"Взлетно-посадочная полоса будет стоить порядка 14 млрд рублей. Мы получили согласие, что получим деньги из федерального бюджета для этой полосы. Около 1 млрд рублей пойдут из бюджета Сахалинской области и порядка 13 млрд рублей - из федерального", - сказал Лимаренко.

Действующую ВПП аэропорта построили 56 лет назад, полотно сильно износилось и требует скорейшей замены. О том, что главный аэропорт Сахалинской области обновит полосу, Лимаренко сообщал в середине 2019 года. Строительство планировалось начать в 2021 году и завершить в 2025-м. Однако, по данным областных властей, работу получится начать уже в этом году и сдать объект в 2023 году. На территории полосы планируется расширить стоянки для грузовых и пассажирских самолетов. Аэропорт ожидают и другие изменения - его должны сделать всепогодным, а на его территории ведется строительство аэровокзала, который планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.

Об аэропорте

Аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) является международным аэропортом федерального значения, который ведет свою историю с 1945 года. Расположен на территории Южно-Сахалинского городского округа в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области. В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное". С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, осуществляющих рейсы в 10 городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая чартерные туристические рейсы.

В новость внесены изменения (14:30 мск) - добавлены подробности.