Почти 50 тысяч человек было переселено из аварийного жилья в 2019 году в России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ расселил в 2019 году более 830 тыс. кв. метров аварийного жилья, в результате переселено почти 50 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"В 2019 году всего было расселено 833,48 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселено 49,58 тыс. человек, в том числе в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" переселено 37,04 тыс. человек, расселено 620,61 тыс. кв. метров аварийного жилья", - говорится в сообщении.

Остальные 12,54 тыс. человек были переселены из 212,87 тыс. кв. метров аварийного жилья за счет средств регионов.

Согласно задачам нацпроекта, в 2019 году планировалось переселить 8,2 тыс. человек. Таким образом, показатель был перевыполнен в 4,5 раза.

Отмечается, что на 1 января 84 субъекта РФ отчитались о полном выполнении целевых показателей программы 2019 года, в том числе Санкт-Петербург и Севастополь, реализующие программу без средств Фонда ЖКХ.

Согласно паспорту федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах из аварийных домов общей площадью более 9,5 млн кв. метров в новое жилье планируется переселить 530 тыс. человек. На эти цели предполагается направить более 507 млрд руб., в том числе 431 млрд руб. из федерального бюджета, более 67 млрд руб. - из региональных бюджетов, свыше 7 млрд руб. - из внебюджетных источников.