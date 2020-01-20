{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 50 тысяч человек было переселено из аварийного жилья в 2019 году в России

По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, показатель по переселению перевыполнен в 4,5 раза

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ расселил в 2019 году более 830 тыс. кв. метров аварийного жилья, в результате переселено почти 50 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"В 2019 году всего было расселено 833,48 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселено 49,58 тыс. человек, в том числе в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" переселено 37,04 тыс. человек, расселено 620,61 тыс. кв. метров аварийного жилья", - говорится в сообщении.

Остальные 12,54 тыс. человек были переселены из 212,87 тыс. кв. метров аварийного жилья за счет средств регионов.

Согласно задачам нацпроекта, в 2019 году планировалось переселить 8,2 тыс. человек. Таким образом, показатель был перевыполнен в 4,5 раза.

Отмечается, что на 1 января 84 субъекта РФ отчитались о полном выполнении целевых показателей программы 2019 года, в том числе Санкт-Петербург и Севастополь, реализующие программу без средств Фонда ЖКХ.

Согласно паспорту федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годах из аварийных домов общей площадью более 9,5 млн кв. метров в новое жилье планируется переселить 530 тыс. человек. На эти цели предполагается направить более 507 млрд руб., в том числе 431 млрд руб. из федерального бюджета, более 67 млрд руб. - из региональных бюджетов, свыше 7 млрд руб. - из внебюджетных источников.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ОЭЗ "Алабуга" откроет три новые инвестплощадки в регионах России
Первым станет проект в Тюменской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС