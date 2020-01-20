В Госдуме заявили, что Пенсионный фонд может уже сейчас оформлять маткапитал на первенца

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пенсионный фонд России может уже сейчас оформлять сертификаты материнского капитала при рождении первого ребенка, средства на это точно будут выделены. Об этом журналистам в понедельник заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Я думаю, что ничто не препятствует Пенсионному фонду уже сейчас оформлять соответствующий сертификат. Еще раз подчеркну: средства обязательно будут выделены на это, но порядок использования этих средств [уже] установлен", - сказал он.

Депутат напомнил, что "основную часть материнского капитала можно использовать после того, как ребенку исполнится три года". Исаев при этом заметил, что за последние годы возможности использования материнского капитала были существенно расширены. "Буквально на этой неделе Государственной думой будет рассмотрен законопроект, который позволяет использовать средства материнского капитала, к примеру, на строительство домика на садовом дачном участке", - добавил Исаев.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил расширить программу материнского капитала. Как отметил глава государства, программа будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей.