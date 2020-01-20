Венгерский лоукостер Wizz Air откроет четыре новых направления из Петербурга летом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air летом этого года откроет прямые рейсы по седьмой "свободе воздуха" из петербургского аэропорта Пулково в Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор Wizz Air Джосеф Варади.

С первого января текущего года Пулково стал первым в России аэропортом, которому доступна седьмая степень "свободы воздуха". Теперь в него смогут без ограничений совершать перелеты иностранные авиакомпании не из страны регистрации перевозчика.

"Мы запустим новые рейсы в Братиславу, Вильнюс, Софию и Бухарест", - сказал Варади.

Он добавил, что авиакомпания планирует выполнять рейсы из Петербурга в Братиславу (Словакия) четыре раза в неделю, рейсы начнут выполняться с 1 июня, в Вильнюс (Литва) - два раза в неделю, рейсы будут выполняться с 3 июня, в Бухарест (Румыния) - три раза в неделю с 1 июля, в Софию (Болгария) - со 2 июля три раза в неделю.

Пулково - международный аэропорт Петербурга. Пассажиропоток авиаузла Пулково по итогам 2019 года составил рекордные 19,6 млн человек, что на 8,1% больше результата за 2018 год.

Wizz Air - один из крупнейших лоукостеров мира, компания зарегистрирована в Венгрии. Перевозчик располагает флотом в 120 самолетов, его рейсы обслуживаются в 154 аэропортах мира. В России компания работает с 2013 года, рейсы обслуживаются в аэропортах Санкт-Петербурга, Москвы и Казани.