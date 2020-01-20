РЖД: Финляндия высказала заинтересованность в строительстве ВСМ Москва - Хельсинки

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Финляндия высказала заинтересованность в реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали Москва - Хельсинки, "Российские железные дороги" договорились с финской стороной обмениваться информацией об инфраструктурных проектах в этой сфере, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

"Подтверждаем, что финская сторона на встрече подняла вопрос о ВСМ Хельсинки - Москва. Было решено обмениваться информацией о ходе инфраструктурных проектов в части высоких скоростей", - рассказали в компании.

Ранее РЖД сообщили, что в Москве прошла встреча гендиректора холдинга Олега Белозерова и министра международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

В пресс-службе Минтранса РФ, в свою очередь, рассказали ТАСС, что министерство подобных предложений не получало. "В Минтранс России предложений по продлению ВСМ Москва - Санкт-Петербург до Хельсинки не поступало. Министерство готово рассмотреть данный вопрос при поступлении предложений", - сообщили в министерстве.

И. о. вице-премьера РФ Максим Акимов в интервью ТАСС говорил, что ВСМ Москва - Санкт-Петербург может быть продлена и до Хельсинки. В июне 2019 года заместитель генерального директора РЖД Олег Тони сообщал журналистам, что компания в перспективе готова рассмотреть организацию пересадочного маршрута ВСМ Москва - Санкт-Петербург - Хельсинки.

Ранее Белозеров сообщал журналистам, что РЖД считают целесообразным начать строить в 2020 году ВСМ Москва - Нижний Новгород, для которой проектная документация уже готова. Строительство всей линии Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород планируется завершить в 2026 году.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн руб., говорил и. о. вице-премьер РФ Максим Акимов.