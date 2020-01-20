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Мединский поручил департаменту кинематографии сформировать график релизов на 2020 год

Глава Минкультуры также поручил в течение месяца сформировать экспертный совет комиссии по рибейтам

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Департамент кинематографии Министерства культуры РФ подготовит график релизов на 2020 год и представит его до 20 февраля. Об этом сообщил и.о. министра культуры Владимир Мединский в понедельник на встрече с лидерами киноотрасли.

"Звучала мысль о необходимости заранее расставлять релизы. Я попрошу в течение месяца, по 20 февраля, департаменту кино с Фондом кино представить полный график релизов на этот год, согласованный с индустрией. В идеале, чтобы все было согласовано по имеющимся данным, чтобы все фильмы, по которым готовы назвать дату, там уже были", - сказал он.

По словам Мединского, в системе учета Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) скоро будут учитываться также онлайн-кинопоказы. "По поводу ЕАИС и его развития. Мы, конечно, должны ставить под учет онлайн-кинопоказы. Соответствующий законопроект подготовлен министерством, внесен в правительство и включен в план законопроектной деятельности на 2020 год. Мы будем этот законопроект форсировать. Я бы просил Фонд кино и департамент кинематографии отработать систему учета в ЕАИС, хотя бы в справочном порядке, имеющихся там онлайн-показов и имеющихся рейтингов по показам на телевидении", - добавил он.

В течение месяца будет также представлена программа реорганизации деятельности Минкультуры в направлении кинофестивалей. "Федор Сергеевич [Бондарчук] поднял вопрос о рынках и фестивалях зарубежных, то же самое касается и России. Прошу также в течение месяца представить программу реорганизации нашей деятельности в этом [рынки, отечественные и зарубежные кинофестивали] направлении", - сказал Мединский.

Комиссия по рибейтам

Экспертный совет комиссии по рибейтам (возмещение иностранным компаниям части затрат при съемке на территории РФ) должен быть сформирован в течение месяца, добавил Мединский.

"Что касается рибейтов, тоже взять их под контроль: с содержательной точки зрения, что снимать. Мы внесли наше предложение по составу экспертного совета комиссии, но я бы тоже попросил, совместно с Минэкономики, в течение месяца окончательно сформировать этот совет, утвердить его состав, определить его график работы. Нам не важно в этом случае, кто раздает деньги, нам важно, чтобы все проходило четко, <...> дабы не финансировать те фильмы, где "русские исчадия ада, снятые на Красной площади". Чтобы смотрели за этим содержательно. Но и самое главное, создание максимально выгодных условий поддержки производителей. На это тоже месяц", - сказал он.

Мединский также поручил подготовить компетенции по работе с региональными кинокомиссиями. "По поводу кинокомиссиий и необходимости курировать эту деятельность Министерству культуры. Подготовьте, пожалуйста, поручение, назначьте ответственного, будь это "Роскино" или кто-то еще, и подготовьте компетенции по работе кинокомиссии, с регулярной отчетностью, минимум ежеквартальной. Чтобы мы видели, что каждый квартал открываются новые кинокомиссии, и что вообще происходит в формате ежеквартального совещания в курирующем департаменте", - добавил он.

Во встрече приняли участие, в частности, директор департамента кинематографии режиссер Федор Бондарчук, продюсеры Сергей Сельянов, Эдуард Илоян, генеральный директор кинокомпании "Студия ТриТэ" Леонид Верещагин, генеральный директор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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