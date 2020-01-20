Moody's отозвало рейтинги Локо-банка по деловым причинам

ТАСС, 20 января. Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги Локо-банка на уровне B1 с "позитивным" прогнозом. Как отмечается в сообщении агентства, рейтинги были отозваны по деловым причинам.

В частности, сняты долгосрочные рейтинги банковских депозитов в национальной и иностранной валютах (B1), долгосрочные рейтинг и оценка риска контрагента (Ba3), а также базовая оценка риска кредитоспособности (b1).

"Moody's решило отозвать рейтинги по собственным деловым причинам", - указано в решении агентства.

По данным Банка России, Локо-банк по состоянию на декабрь 2019 года занимал 60-е место в банковской системе РФ.