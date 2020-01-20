Росатом профинансирует половину стоимости строительства двух ледоколов проекта 22220

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Половина стоимости строительства четвертого и пятого универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220 мощностью по 60 МВт будет профинансирована за счет средств Росатома. Об этом сообщает корпоративное издание госкорпорации "Страна Росатом" со ссылкой на главу Росатома Алексея Лихачева.

"Правительство приняло решение о строительстве еще двух новых ледоколов. Впервые ледоколы строятся не только за счет бюджетных денег, половину из 100 млрд рублей госкорпорация потратит из собственных средств", - пишет "Страна Росатом".

23 августа госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220 суммарной стоимостью 100 млрд рублей. Третий серийный (четвертый по счету с учетом головного ледокола "Арктика") ледокол проекта 22220 должен быть сдан не позднее 20 декабря 2024 года, четвертый (пятый с учетом головного ледокола "Арктика") - не позднее 20 декабря 2026 года. Сообщалось, что строительство будет проводиться за счет средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников.

В апреле прошлого года Лихачев в интервью ТАСС сообщал, что Росатом планирует направить на этот проект 54 млрд рублей, оставшиеся 46 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета.

В декабре прошлого года газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Андрея Иванова сообщала, что "Новатэк", "Норникель" и другие компании возьмут на себя часть расходов по созданию ледокольного флота для Росатома в обмен на сниженные тарифы за навигацию по Северному морскому пути.

Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти ледоколов проекта 22220, ввод в эксплуатацию четвертого серийного ледокола запланирован до конца 2024 года, пятого - до конца 2026 года. Балтийский завод также реализует проект строительства первых трех ледоколов этого проекта - уже начаты ходовые испытания головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", ведется строительства ледоколов "Сибирь" и "Урал".