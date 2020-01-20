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Справороссы направили Мишустину предложения по социально-экономическому развитию

Среди них - введение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц, изменение монетарной политики и отмена повышения пенсионного возраста

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия" направил обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложениями в области социально-экономической политики. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Инициативы справороссов разделены на шесть категорий: борьба с бедностью и преодоление социального неравенства, поддержка рождаемости, культура, экономика, пенсионное обеспечение и здравоохранение. Предложения отражают основные приоритеты партии, закрепленные в ее программных документах и выражающиеся в законотворческой деятельности.

"Справедливая Россия" готова к честному и открытому диалогу с правительством. Наши предложения опираются на проверенную временем социал-демократическую идеологию и являются основой для построения в России современного социального государства", - говорится в обращении партии.

Среди главных рекомендаций эсеров - введение прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц, изменение монетарной политики и отмена повышения пенсионного возраста. Справороссы также настаивают на увеличении размера потребительской корзины, расширении перечня целей использования материнского капитала, перераспределении налоговых доходов между федеральным центром и субъектами РФ, введении пятилетнего моратория на рост тарифов естественных монополий и отмене заморозки пенсионных накоплений. Кроме того, партийные инициативы затрагивают вопросы деофшоризации, оплаты труда медработников, стимулирования рождаемости, увеличения стипендий и пособий по безработице.

Многие законодательные предложения справороссов по указанным вопросам не нашли поддержки в Госдуме и прежнем составе кабмина РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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