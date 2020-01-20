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Сомали предложила Турции провести геолого-разведывательное бурение в своих водах

Президент Турции Тайип Эрдоган процитировал слова представителей сомалийской стороны, но подробностей не привел

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Сомали сделала предложение Турции о проведении геолого-разведывательного бурения в своих водах. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь с международной конференции по Ливии из Берлина. Фрагменты его интервью приводит в понедельник газета Türkiye.

"Сейчас нам поступило предложение от Сомали", - сказал он.

Эрдоган процитировал слова представителей сомалийской стороны, с которыми они обратились к Анкаре: "У нас в морях есть нефть. Вы проводите подобную работу в Ливии, но вы также можете проводить ее у нас здесь". Других деталей турецкий лидер не привел.

Теги
СомалиТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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