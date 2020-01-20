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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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Минск и Москва согласовали подходы по определению компенсации за грязную нефть в "Дружбе"

Договоренность была достигнута во время встречи заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Ляшенко с и.о. вице-премьера России Дмитрием Козаком в Москве
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© Александр Саверкин/ТАСС

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Белоруссия и Россия согласовали подходы по определению компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба" некачественной нефтью. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева.

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"Договоренность о подходах и методике компенсации за загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба" на территории Беларуси была достигнута во время встречи заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко с исполняющим обязанности вице-премьера РФ Дмитрием Козаком, состоявшейся на минувшей неделе в Москве", - отметила Исаева.

Официальный представитель и.о. вице-премьера РФ Илья Джус подтвердил ТАСС, что сторонами достигнута "принципиальная договоренность по подходам к компенсации за грязную нефть".

Встреча Ляшенко и Козака по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере состоялась в Москве 16 января. Контракты на поставку в Белоруссию российских углеводородов завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые затянулись из-за разногласия сторон по цене поставок и транспортировки.

Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявлял, что белорусская сторона рассчитывает на компенсацию потерь в размере порядка $70 млн из-за инцидента с грязной российской нефтью.

Теги
БелоруссияРоссияДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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