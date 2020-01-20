{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Согаз" начал ребрендинг компании

Ребрендинг обусловлен динамичным ростом бизнеса и развитием розничного направления, отметили в компании

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Страховая группа "Согаз" приступила к использованию новых товарных знаков в рамках ребрендинга компании, говорится в сообщении группы.

"Ребрендинг обусловлен динамичным ростом бизнеса и развитием розничного направления. Это вызвало необходимость нового позиционирования "Согаза", переосмысления сущности, ценностей и миссии бренда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что внедрение нового фирменного стиля будет происходить поэтапно и охватит все аспекты деятельности компании.

Страховая группа "Согаз" основана в 1993 году и является одним из крупнейших в России страховщиков. Региональная сеть группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

"Согаз" в 2019 году выплатил по договорам страхования "не жизни" более 116 млрд рублей, крупнейшие выплаты были связаны с входящим перестрахованием космических рисков, страхованием имущества юридических лиц, авиационным страхованием, а также страхованием грузов.

Реклама на ТАСС
Аксаков прогнозирует рост ВВП в 2020 году на уровне 2-2,5%
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку также отметил, что видит возможность для снижения ключевой ставки ЦБ в этом году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС