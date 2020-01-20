"Согаз" начал ребрендинг компании

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Страховая группа "Согаз" приступила к использованию новых товарных знаков в рамках ребрендинга компании, говорится в сообщении группы.

"Ребрендинг обусловлен динамичным ростом бизнеса и развитием розничного направления. Это вызвало необходимость нового позиционирования "Согаза", переосмысления сущности, ценностей и миссии бренда", - говорится в сообщении.

Уточняется, что внедрение нового фирменного стиля будет происходить поэтапно и охватит все аспекты деятельности компании.

Страховая группа "Согаз" основана в 1993 году и является одним из крупнейших в России страховщиков. Региональная сеть группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

"Согаз" в 2019 году выплатил по договорам страхования "не жизни" более 116 млрд рублей, крупнейшие выплаты были связаны с входящим перестрахованием космических рисков, страхованием имущества юридических лиц, авиационным страхованием, а также страхованием грузов.