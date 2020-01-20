{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Sonnen и Centrica объявили о создании виртуальной электростанции в Великобритании

Ожидается, что новая виртуальная электростанция позволит клиентам максимизировать использование солнечной энергии, вырабатываемой в домашних условиях

ТАСС, 20 января. Британский энергопровайдер Centrica и германская Sonnen, специализирующаяся на "умных" решениях по хранению энергии, объявили о создании новой виртуальной электростанции на базе облачной платформы. Об этом сообщило издание Power Engineering International.

"В рамках сотрудничества с Centrica мы смогли разработать решение, которое позволяет оптимизировать работу как домашних солнечных батарей, так и крупных коммерческих электростанций в рамках единой VPP-платформы. Кроме того, клиенты получают больший контроль за своим энергопотреблением, минимизируя сопутствующие расходы", - отметил директор по оптимизации Centrica Питер-Ян Мерманс.

Инициатива по созданию сети децентрализованных домашних систем аккумулирования энергии была одобрена британским энергорегулятором National Grid. Солнечные батареи более 100 частных клиентов были объединены в рамках облачной платформы, выполняющей функцию агрегатора и открытой для участников рынка.

Ожидается, что новая виртуальная электростанция позволит клиентам максимизировать использование солнечной энергии, вырабатываемой в домашних условиях. Кроме того, решение призвано сократить общие затраты потребителей на электроэнергию и поддерживать устойчивость британской системы электроснабжения.

Реклама на ТАСС
Аксаков прогнозирует рост ВВП в 2020 году на уровне 2-2,5%
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку также отметил, что видит возможность для снижения ключевой ставки ЦБ в этом году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС