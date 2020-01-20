Sonnen и Centrica объявили о создании виртуальной электростанции в Великобритании

ТАСС, 20 января. Британский энергопровайдер Centrica и германская Sonnen, специализирующаяся на "умных" решениях по хранению энергии, объявили о создании новой виртуальной электростанции на базе облачной платформы. Об этом сообщило издание Power Engineering International.

"В рамках сотрудничества с Centrica мы смогли разработать решение, которое позволяет оптимизировать работу как домашних солнечных батарей, так и крупных коммерческих электростанций в рамках единой VPP-платформы. Кроме того, клиенты получают больший контроль за своим энергопотреблением, минимизируя сопутствующие расходы", - отметил директор по оптимизации Centrica Питер-Ян Мерманс.

Инициатива по созданию сети децентрализованных домашних систем аккумулирования энергии была одобрена британским энергорегулятором National Grid. Солнечные батареи более 100 частных клиентов были объединены в рамках облачной платформы, выполняющей функцию агрегатора и открытой для участников рынка.

Ожидается, что новая виртуальная электростанция позволит клиентам максимизировать использование солнечной энергии, вырабатываемой в домашних условиях. Кроме того, решение призвано сократить общие затраты потребителей на электроэнергию и поддерживать устойчивость британской системы электроснабжения.