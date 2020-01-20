Китай планирует отказаться от неразлагаемого пластика к концу 2020 года

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Правительство Китая намерено к концу текущего года запретить использование в стране продукции из неразлагаемого пластика. Об этом говорится в совместном проектном плане, разработанном Государственным комитетом по делам развития и реформам и Министерством охраны окружающей среды КНР.

"Несоответствующие стандартам производство, использование и переработка пластиковых отходов приводят к нерациональному потреблению энергетических ресурсов, загрязнению окружающей среды и к усилению экологической нагрузки", - говорится в подготовленном документе.

Его авторы планируют добиться снижения использования бытового пластика на 30% в течение ближайших пяти лет. В качестве первых шагов, к концу 2020 года власти Китая собираются ввести запрет на производство и продажу в крупных городах пластиковых пакетов толщиной менее 0,025 мм и сельскохозяйственной пленки толщиной менее 0,01 мм, а также импорт пластикового сырья. Правительство КНР также планирует запретить использование продукции из неразлагаемого пластика в сфере общественного питания, розничной торговли и в других областях сферы услуг в крупных городах страны. Кроме того, к концу 2020 года под запрет могут попасть пенопластмасса, ватные палочки и некоторая бытовая химия.

По данным Всемирного банка, в 2017 году в Китае было произведено 210 млн тонн отходов, в том числе и бытового пластика. К 2030 году этот объем может возрасти до 500 млн тонн. Немалую долю отходов составляют пластиковые палочки для еды, повсеместно используемые в стране. Вопрос о потенциальной замене материала для традиционных в Китае столовых приборов остается открытым.