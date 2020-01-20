{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китай планирует отказаться от неразлагаемого пластика к концу 2020 года

Несоответствующие стандартам производство, использование и переработка пластиковых отходов приводят к загрязнению окружающей среды, отмечается в проекте

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Правительство Китая намерено к концу текущего года запретить использование в стране продукции из неразлагаемого пластика. Об этом говорится в совместном проектном плане, разработанном Государственным комитетом по делам развития и реформам и Министерством охраны окружающей среды КНР.

"Несоответствующие стандартам производство, использование и переработка пластиковых отходов приводят к нерациональному потреблению энергетических ресурсов, загрязнению окружающей среды и к усилению экологической нагрузки", - говорится в подготовленном документе.

Его авторы планируют добиться снижения использования бытового пластика на 30% в течение ближайших пяти лет. В качестве первых шагов, к концу 2020 года власти Китая собираются ввести запрет на производство и продажу в крупных городах пластиковых пакетов толщиной менее 0,025 мм и сельскохозяйственной пленки толщиной менее 0,01 мм, а также импорт пластикового сырья. Правительство КНР также планирует запретить использование продукции из неразлагаемого пластика в сфере общественного питания, розничной торговли и в других областях сферы услуг в крупных городах страны. Кроме того, к концу 2020 года под запрет могут попасть пенопластмасса, ватные палочки и некоторая бытовая химия.

По данным Всемирного банка, в 2017 году в Китае было произведено 210 млн тонн отходов, в том числе и бытового пластика. К 2030 году этот объем может возрасти до 500 млн тонн. Немалую долю отходов составляют пластиковые палочки для еды, повсеместно используемые в стране. Вопрос о потенциальной замене материала для традиционных в Китае столовых приборов остается открытым.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
Аксаков прогнозирует рост ВВП в 2020 году на уровне 2-2,5%
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку также отметил, что видит возможность для снижения ключевой ставки ЦБ в этом году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС