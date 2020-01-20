В Ереване заявили, что российский газ для Армении не подорожает в 2020 году

ЕРЕВАН, 20 января. /ТАСС/. Цена на российское голубое топливо для Армении на границе в 2020-м году не изменится. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы армянского кабмина.

"На границе цена на газ не повысится в 2020 году, она не изменится", - отметили из пресс-службы правительства.

Ранее компания "Газпром Армения" заявила, что не исключает заявку на пересмотр тарифов на газ для внутреннего потребителя.

"Газпром" - единственный поставщик газа потребителям Армении. Поставщиком газа на внутренний рынок страны является "Газпром Армения". С 1 января 2019 года цена на российский газ для Армении выросла со 150 долларов до 165 долларов за тысячу кубометров.