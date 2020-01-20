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Аксаков прогнозирует рост ВВП в 2020 году на уровне 2-2,5%

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку также отметил, что видит возможность для снижения ключевой ставки ЦБ в этом году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает темпы роста ВВП России в 2020 году в пределах 2-2,5%. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Прошедший год был годом низких темпов экономического роста, низких темпов роста реальных доходов населения. И в этом смысле 2019 год - это год стагнации. Если же говорить о том, каким видится 2020 год, то я ожидаю перемен к лучшему. Я ожидаю, что экономика будет расти более высокими темпами - 2-2,5%", - сказал Аксаков.

По словам парламентария, ускорению роста ВВП будут способствовать бюджетные инвестиции в национальные проекты. Также к позитивным факторам Аксаков отнес ожидаемое принятие закона о защите капиталовложений и регуляторной гильотине. По его словам, это позволит бизнесу более активно "вкладываться в экономику".

Аксаков также отметил, что видит возможность для снижения ключевой ставки Банка России в этом году.

"Позитивные изменения произойдут из-за перехода Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике. Это означает снижение учетной ставки до разумных пределов и снижение процентов по кредитам, то есть бизнесу будет легче и проще занимать деньги. Что касается разумного предела - сейчас инфляция уже около 3%. ЦБ ставит задачу, что целевая инфляция должна быть не больше 4%. И разумный предел, когда снижение ключевой ставки позволит находиться на уровне не выше 4%. Таким образом, сегодняшний уровень ключевой ставки в 6,25% должен быть снижен", - пояснил он.

Согласно прогнозу Банка России, темпы роста ВВП РФ будут ускоряться с 0,8-1,3% в 2019 году до 2-3% в 2022 году.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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