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Первый в России завод наномодифицированных полимеров открылся в Нижегородской области

Объем инвестиций в создание и запуск завода составил 340 млн рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Первый в России завод по производству наномодифицированных полимеров начал работать в городе Дзержинск Нижегородской области. Импортозамещающее предприятие сможет производить до 5 тыс. тонн продукции ежегодно.

Как сообщил журналистам на торжественной церемонии открытия завода губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, производимая предприятием продукция - это полимеры и новые композиционные материалы, используемые в тяжелом и нефтегазовом машиностроении, топливно-энергетическом комплексе и медицине. "Это отечественная технология мирового уровня - мы не копируем слепо то, что сделано за рубежом, а создаем свои собственные решения",- сказал Никитин, подчеркнув, что открытие нового импортозамещающего производства стало знаковым событием для региона.

Объем инвестиций в создание и запуск завода составил 340 млн рублей. В перспективе его мощность должна увеличиться в четыре раза. "Благодаря реализации проекта в Нижегородской области будет создано 150 новых рабочих мест. Кроме того, предполагается расширение производства",- добавил Никитин.

В этой связи губернатор напомнил, что в прошлом году в регионе уже открылся ряд новых импортозамещающих производств. Речь идет, в частности, про комплекс порошковой металлургии, где производят комплектующие для отечественного машиностроения.

Сразу же в день запуска производства на дзержинском заводе были подписаны два соглашения - с компанией "Сибур-Полилаб" и нижегородским Научно-образовательным центром.

Теги
РоссияНижегородская область
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