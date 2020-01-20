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Эксперт: создание СКФО обеспечило комплексный подход к решению проблем Северного Кавказа

По словам председателя Общественного совета при Минкавказа РФ Азамата Тлисова, вопросы безопасности, социального и экономического развития были успешно решены за прошедшие 10 лет

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Выделение регионов Северного Кавказа в отдельный федеральный округ 10 лет назад позволило сфокусировать внимание на территориях со схожими проблемами и особенностями, а также выработать комплексные подходы для решения вопросов безопасности, социального и экономического развития этих регионов, считает директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, председатель Общественного совета при Минкавказа РФ Азамат Тлисов.

"Выделение северокавказских регионов в отдельный федеральный округ было вызвано необходимостью комплексного решения вопросов развития Северного Кавказа. Регионы, которые вошли в округ, крайне схожи по проблемам, жизненному укладу. Вопросы развития этих регионов требовали дополнительной фокусировки и погружения в существующую проблематику <…>, что выразилось, в том числе, в разработке стратегии по развитию Северного Кавказа. Также создание округа позволило выработать комплексный подход к решению ключевых социально-экономических проблем (вошедших в него регионов - прим. ТАСС)", - сказал Тлисов ТАСС.

По его словам, многие острые вопросы, которые ставились при создании округа, были успешно решены за прошедшие 10 лет.

"Важным блоком является значительное улучшение ситуации в части безопасности <…> Было принято во внимание геостратегическое значение округа, а также специфика приграничных республик со значительной частью труднодоступных горных территорий <…> Есть заметные успехи в части развития социальной инфраструктуры - это программы по решению вопросов дошкольного образования, ввод в строй новых образовательных учреждений, решение вопросов двух-трехсменного обучения в школах и так далее", - отметил эксперт.

Развитие экономики

Также, по его мнению, итогом прошедшего десятилетия стали существенные изменения в экономическом развитии СКФО. "Большое внимание было направлено на развитие аграрного сектора, что особенно важно, учитывая, что более половины населения округа проживает в сельских территориях. <…> Отдельно необходимо выделить развитие уникальных бальнеологических ресурсов - это и Кавминводы, и развитие горнолыжных курортов в формате всесезонных рекреационных комплексов, и развитие прибрежного кластера в Дагестане", - пояснил собеседник агентства.

Теперь, по мнению эксперта, перед округом стоит задача по повышению эффективности основных отраслей экономики СКФО, а также по развитию международных экономических связей северо-кавказских регионов.

"Возможности по выходу в регион Малой Азии через Каспий, возможности сотрудничества с Закавказьем через автотранспортные пути сообщения - все это имеет колоссальный потенциал для дальнейшего развития <…> Необходимо серьезно развивать экономику, транспортную инфраструктуру - это задачи, стоящие и перед Минкавказа, и перед аппаратом полпреда в СКФО", - заключил Тлисов.

Северо-Кавказский федеральный округ был образован указом Дмитрия Медведева, занимающего тогда должность президента России, от 19 января 2010 года путем выделения части субъектов из состава Южного федерального округа. В новый округ вошло семь регионов, его центром стал город Пятигорск. В сентябре 2010 года правительство РФ утвердило Комплексную стратегию социально-экономического развития СКФО до 2025 года.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
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