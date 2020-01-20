Стеклотарный завод в Минводах направит на модернизацию в 2020 году €15 млн

ПЯТИГОРСК, 20 января. /ТАСС/. Один из крупнейших российских производителей стеклянной тары - АО "Кавминстекло" - планирует ввести в эксплуатацию еще одну плавильную печь. Это позволит на четверть увеличить производство, инвестиции составят около €15 млн, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

"В 2021 году завод намерен нарастить объемы производства на 25%. Для этих целей будет установлена третья плавильная печь. Запуск оборудования в промышленную эксплуатацию запланирован на конец 2020 года. Инвестиции в проект составят порядка €15 млн собственных средств", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время для изготовления стеклянной тары предприятие использует две плавильные печи. Их мощность позволила выпустить порядка 470 млн единиц стеклотары в 2019 году: 445 млн бутылок и 25 млн банок разного объема.

"Предприятие "Кавминстекло" ориентировано на российских производителей. Сейчас около 85% продукции завода поставляется на внутренний рынок. В ассортименте предприятия имеется более 100 видов бутылок под различные виды алкогольных напитков, минеральную воду и другую продукцию. При этом потребность предприятий в стеклотаре постоянно увеличивается, поэтому ввод в эксплуатацию новой печи позволит покрыть спрос основных клиентов", - приводятся в сообщении слова заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шевченко.