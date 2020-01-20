ЕС намерен расширить санкции в отношении Турции за незаконное бурение в Средиземном море

БРЮССЕЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза поручили Совету ЕС подготовить новые санкции в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра. Об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе.

"Мы также обсудили ситуацию с новым бурением Турцией в Средиземноморье, министр Кипра проинформировал нас по ней. Мы договорились попросить соответствующие органы Советы финализировать работу по внесению в черный список физических и юридических лиц Турции, ответственных за незаконное бурение, против которых должны быть введены санкции", - сказал он.