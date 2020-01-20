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Росатом предлагает перейти к take-or-pay контрактам на ледокольную проводку

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 7 февраля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Росатом подготовил проект федерального закона, согласно которому грузоотправители будут заключать take-or-pay контракты на ледокольную проводку по Северному морскому пути, госкорпорация хочет таким образом привлечь средства на строительство универсальных атомных ледоколов. Паспорт законопроекта опубликован на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оплата ледокольной проводки в акватории СМП осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, что делает невозможным применение принципа "бери или плати" и, как следствие, не позволяет привлекать частные инвестиции в строительство атомного ледокольного флота", - говорится в материалах к проекту.

Предлагаемые законопроектом изменения в случае одобрения документа внесут в Кодекс торгового мореплавания РФ, его дополнят новой главой, предусматривающей установление специальных норм в отношении договора на оказание услуг по ледокольной проводке и иных услуг, оказываемых с использованием ледоколов. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 7 февраля.

23 августа госкорпорация "Росатом" и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220 суммарной стоимостью 100 млрд рублей. Третий серийный (четвертый по счету с учетом головного ледокола "Арктика") ледокол проекта 22220 должен быть сдан не позднее 20 декабря 2024 года, четвертый (пятый с учетом головного ледокола "Арктика") - не позднее 20 декабря 2026 года. Сообщалось, что строительство будет проводиться за счет средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников.

Корпоративное издание госкорпорации "Страна Росатом" со ссылкой на главу Росатома Алексея Лихачева сообщило в понедельник, что половина стоимости строительства четвертого и пятого универсальных атомных ледоколов проекта 22220 мощностью по 60 МВт будет профинансирована за счет средств Росатома.

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