Приморье стало лидером по числу заключенных договоров на выдачу льготной ипотеки под 2%

ТАСС, 20 января. Банки заключили с жителями Дальнего Востока 440 договоров на выдачу льготной ипотеки под 2% годовых за полтора месяца действия программы. Лидерами по числу заявок стали Приморье, Хабаровский край и Якутия, на них пришлось 75% заключенных договоров, говорится в опубликованном в понедельник сообщении Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"По состоянию на 20 января, по данным АРЧК, заключено 440 кредитных договоров на общую сумму 1,55 млрд рублей. Средняя сумма кредита составляет 3,53 млн рублей. <…> На три субъекта - Приморский край, Хабаровский край, Республику Саха (Якутия) - приходится около 75% заключенных договоров ", - говорится в сообщении. ТАСС пояснили в АРЧК, что лидером по числу заключенных договоров стало Приморье, на втором месте - Хабаровский край, на третьем - Якутия. Число договоров по каждому из регионов не уточняется.

В шестерку регионов, где заключено наибольшее количество договоров, также вошли Бурятия, Сахалинская область и Забайкальский край. "Общее число принятых заявок по всем 11 субъектам достигает 4,5 тыс., что говорит о высокой востребованности кредитного продукта. Уже сейчас одобрение получено по каждой второй из поданных заявок, достаточно большая часть заявлений еще находится на рассмотрении у банков", - приводят в сообщении слова главы АРЧК Сергея Ховрата.

Сейчас заявки на получение ипотеки для приобретения квартиры принимают семь банков, для строительства дома на выданном "дальневосточном гектаре" - три банка. Всего в программе будут участвовать 14 банков: еще семь заканчивают формировать свои продукты и планируют их представить до конца февраля 2020 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.