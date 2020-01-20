Власти Чечни рассчитывают возобновить прямой рейс из Грозного в ОАЭ

ГРОЗНЫЙ, 20 января. /ТАСС/. Власти Чечни ведут переговоры о возобновлении прямого рейса из Грозного в Шарджу (ОАЭ), это позволит увеличить туристический поток в регион. Об этом ТАСС в понедельник сообщил министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"В рамках Дней чеченской культуры мы проводим регулярные встречи с представителями органов власти ОАЭ. Сегодня встречались с руководителем управления гражданской авиации, обсудили острую для нас проблему отсутствия прямого авиасообщения с Грозным. Рассказали про наши перспективы, про то, что планируем строить аэропорт, то есть нацелены на увеличение пропускной способности наших ворот и туристического потока. Хотели, чтобы они, скажем так, подготовили авиакомпанию Air Arabia ко встрече с нами, к тому, что этот рейс нам очень нужен", - отметил Байтазиев.

Чеченская делегация находится в ОАЭ в рамках Дней чеченской культуры в городе Шарджа с 19 по 23 января. Для гостей организованы концерт фольклорного ансамбля песни и танца "Нохчо", дегустация национальной кухни и презентация туристического потенциала.

"На открытии было много чеченцев из Сирии и Иордании, которые захотели погрузить своих детей в традиции и культуру. Ожидаем, что в последующие дни гостей будет еще больше", - рассказал Байтазиев. Для гостей также организована выставка-экспозиция изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесел, где представлены изделия из дерева, камня, ткацкое мастерство, национальные костюмы.

Общий объем инвестиций ОАЭ в Чеченскую Республику превышает $350 млн. Инвесторы из этой страны участвуют в строительстве многофункционального комплекса "Ахмат тауэр" и самого крупного торгового центра на Северном Кавказе - "Грозный молл". В ближайшее время планируется завершить строительство международного университета в Грозном, рассчитанного на 5 тыс. студентов. В апреле 2018 года авиакомпания Air Arabia запустила прямой рейс из Шарджи в Грозный, но позже он был закрыт.