С активов "Газпрома" в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняты аресты

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Аресты и обеспечительные меры на активы "Газпрома" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, наложенные по искам "Нафтогаза", сняты. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Холдинг отмечает, что обязательства суду (Undertakings) "Газпрома", South Stream Transport B.V. и Blue Stream Pipeline Company B.V. были прекращены приказом суда в Англии от 14 января 2020 года. Юридическая компания "ДЛА Пайпер Лондон" подтвердила, что это является достаточным для прекращения обязательств суду в Англии.

Кроме того, адвокаты "Нафтогаза" направили 10 января письма в адрес адвокатов "Газпрома" и нидерландских компаний группы "Газпром" о снятии арестов в Нидерландах. "ДЛА Пайпер Амстердам подтвердили, что это является достаточным для снятия арестов в Нидерландах", - отмечается в сообщении.

Что касается активов в Люксембурге, то 11 января "Нафтогаз" и "Газпром" подписали акты об отзыве требования в отношении арестов от 15/22 февраля и 26/31 июля 2019 года. Адвокаты "Нафтогаза" 13 января 2020 года направили письма в адрес люксембургских банков и компаний, в отношении которых были приняты аресты 15/22 февраля и 26/31 июля 2019 года. "Arendt & Medernach подтвердили, что эти действия являются достаточным для снятия арестов в Люксембурге при условии снятия банками и компаниями ограничений, наложенных ими на основании арестов", - говорится в сообщении.

Снятие ареста было частью пакетной сделки, которую "Газпром" и украинская сторона подписали в ночь на 31 декабря. Соглашение подразумевает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не приняты окончательные решения, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года. По условиям соглашения, "Газпром" выплатил Украине $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Стороны также договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации договора еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году, 40 млрд кубометров ежегодно - с 2021 по 2024 годы.