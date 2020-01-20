В Шереметьево закрыли первую взлетно-посадочную полосу на реконструкцию до конца ноября

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса 06С/24С (ВПП-1) аэропорта Шереметьево закрыта на реконструкцию с 18 января по 30 ноября 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

"Реконструкцию планируется произвести в течение 11 месяцев. Работы предполагают полную разборку и новое строительство полноценной цементобетонной ВПП длиной 3550 м и шириной 60 м", - говорится в сообщении аэропорта.

Уточняется, что во время реконструкции ВПП-1 вместо нее будут использоваться ВПП-2 и ВПП-3. Сценарии их эксплуатации в различных условиях разработали специалисты АО "МАШ", авиакомпании "Аэрофлот" и Госкорпорации по организации воздушного движения.

Шереметьево располагает двумя взлетно-посадочными полосами (ВПП) длиной 3 км 770 м, 3 км 550 м и новой ВПП-3 длиной 3 км 200 м. На первой могут осуществлять взлет и посадку воздушные суда любых типов, в том числе крупнейший серийный пассажирский авиалайнер в мире Airbus A380 ("Эрбас А-380").

Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший по пассажиропотоку аэропорт России и Московского авиационного узла. По данным Росавиации, пассажиропоток в Шереметьево по итогам 2018 г. составил 45 млн 348 тыс. человек (рост на 14,4% по сравнению с 2017 г.). Объем грузоперевозок - 308 тыс. 684 т (рост на 5%). Маршрутная сеть аэропорта превышает 200 направлений.