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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Источники: страны ОПЕК+ в декабре исполнили сделку о сокращении добычи на 145% от плана

Таким образом, страны соглашения снизили добычу нефти на 1,74 млн баррелей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, в декабре исполнили договоренности на 145% от плана против 139% в ноябре. Об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ в Вене во вторник.

Таким образом, страны соглашения снизили добычу нефти на 1,74 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, принятому за базовый, вместо оговоренных 1,2 млн баррелей в сутки.

При этом исполнение сделки странами ОПЕК в декабре составило 168% против 157% в ноябре, странами "не ОПЕК" - 95% против 100% в ноябре, сообщили источники ТАСС.

Теги
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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