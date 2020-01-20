Новый глава ФНС Егоров намерен продолжить внедрение "незаметной налоговой"

Как отмечается, во время визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в ФНС Егоров отметил, что продолжит создание такой системы, когда налогоплательщику удобно и просто платить налоги так же, как счета за телефон или коммунальные услуги. Также глава ФНС выразил премьеру признательность за доверие.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новый руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров пообещал продолжить внедрение "незаметной налоговой", удобной всем налогоплательщикам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФНС РФ.

В свою очередь Мишустин поздравил Егорова с назначением на должность руководителя ФНС и поблагодарил коллектив ведомства за годы совместной работы. "Спасибо вам за эффективную работу и совместные успехи. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу нам удалось добиться высоких результатов. Уверен, что и впредь вы будете успешно справляться с решением стоящих перед службой задач", - приводит пресс-служба ФНС слова Мишустина.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой ФНС Даниила Егорова, до этого занимавшего должность заместителя главы службы. Распоряжение стало первым опубликованным документом о кадровых назначениях, подписанным новым премьером.

16 января Егоров сопровождал Мишустина во время консультаций во фракциях Госдумы, а затем рассмотрения вопроса о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на его назначение на пост председателя правительства.