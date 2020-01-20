ВТБ сохраняет прогноз по прибыли за 2019 год на уровне 200 млрд рублей

ДАВОС /Швейцария/, 20 января. /ТАСС/. Группа ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли по итогам 2019 года на уровне 200 млрд рублей, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Как обещали, так и будет", - сообщил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Костин отметил, что ВТБ рассчитывает достичь цели, поставленные в стратегии группы. "Пока не видим отклонений", - сказал он.

В новость была внесена правка (20.01.2020 в 21:21 мск) - передается с уточнением года в заголовке и лиде, правильно - 2019