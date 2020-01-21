Минск подтвердил закупку 80 тыс. тонн норвежской нефти

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Белоруссия закупила 80 тыс. тонн нефти у Норвегии, которую поставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

В госконцерне указали, что в Норвегии белорусская нефтяная компания закупила 80 тыс. тонн нефти, "она будет поставлена через порт в Клайпеде на НПЗ "Нафтан".

20 января представитель литовской компании Мантас Дубаускас заявил, что госпредприятие Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") доставит в Минск партию закупленной норвежской нефти. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на прошлой неделе сообщил, что Вильнюс и Минск ведут диалог по вопросу транспортировки энергоресурсов через Литву в Белоруссию.

По данным СМИ, приобретенную Минском партию доставят в порт Литвы в среду. Министр сообщения транспорта Латвии Талис Линкайтс 18 января заявил, что Латвия имеет необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через свои порты в Белоруссию. Ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что его страна направила предложения о покупке нефти Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии.