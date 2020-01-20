NYT: в Давосе обсудят рост задолженности, роль Китая, Brexit и климат

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Участники Всемирного экономического форума в Давосе сосредоточатся на таких вопросах, как проблема задолженности, укрепление позиций Китая в мире и глобальные климатические изменения. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times в преддверии официального открытия форума, который пройдет под председательством 81-летнего профессора Клауса Шваба.

"Как обычно, в повестке дня перечислен целый ряд угроз мировому порядку, включая климатический кризис, рост напряженности на Ближнем Востоке, а также неравенство в доходах, - отметила газета. - В преддверии нынешнего форума Клаус Шваб совершал поездки по всему миру, задавая руководителям корпораций и политическим лидерам вопросы о том, что их волнует. После всех этих поездок Шваб считает, что наибольшую озабоченность вызывает растущая задолженность, укрепление позиций Китая, Brexit и изменения климата". Кроме того, отметила газета, "элита озабочена снижением привлекательности идеи глобализма - той идеологии, которую Клаус Шваб всячески поддерживал и которая опирается на представление о том, что свободный трансграничный обмен людьми, товарами, идеями и услугами принесет выгоду всем".

"Элиты существовали всегда, - привела газета мнение Клауса Шваба. - Мы собираем вместе тех людей, кто обладает влиянием, и мы надеемся на то, что они позитивно используют свое влияние".

Как отметила The New York Times, Клаус Шваб в качестве председателя форума "должен вести себя осторожно, чтобы не задеть своих гостей". "Если дебаты по вопросу о том, как именно решать мировые проблемы будут неукоснительно вежливыми, то при этом вряд ли будут поставлены острые вопросы, - отметила газета. - Если доступ на форум будет открыт лишь тем, кто способен оплатить свое участие в нем или получил приглашение от спонсоров, то существует опасность того, что голоса во время обсуждения будут звучать идеологически единообразно".

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.