Более 2 тыс. участников примут участие в работе "Русского дома" в Давосе

ДАВОС /Швейцария/, 20 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. иностранцев и россиян примут участие в работе "Русского дома" в Давосе в 2020 году, заявил на пресс-конференции замдиректора фонда Росконгресс, программный директор Армен Хачатрян.

"У нас в первый год существования "Русского дома" приняло участие более тысячи участников из 60 стран мира. В прошлом году было 1,5 тыс. и 70 стран, в этом году - у нас до сих пор еще идет регистрация - я думаю, мы преодолеем планку в 2 тыс. участников", - сказал Хачатрян.

В 2019 году "Русский дом" за пять дней работы принял свыше 1,5 тыс. гостей из 70 зарубежных стран. На площадке присутствовали 150 представителей средств массовой информации. В текущем году в "Русском доме" впервые пройдут совместные мероприятия Росконгресса и Всемирного экономического форума.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, в котором участвуют бизнесмены, политики и лидеры государств со всего мира, состоится 21-24 января. Проект "Русский дом" станет площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов. Организатор проекта - фонд "Росконгресс". ТАСС выступает информационным партнером "Русского дома".