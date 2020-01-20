WSJ: Трамп в Давосе затронет тему торгового соглашения с Мексикой и Канадой и сделку с КНР

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в тот день, когда начинается процедура его импичмента, должно продемонстрировать, что события в Конгрессе не мешают ему выполнять обязанности президента. Такое мнение высказала в понедельник газета The Wall Street Journal.

Два события - процедура импичмента и выступление на ВЭФ, по оценке газеты, "могли бы рассматриваться как взаимоисключающие события, однако советники президента считают, что поездка в Давос даст ему возможность наглядно продемонстрировать, что процесс импичмента, который, как предполагается, не приведет к его осуждению в Сенате, где большинство принадлежит республиканцам, не препятствует ему исполнять обязанности президента".

Ссылаясь на советников президента, газета отмечает, что в выступлении, запланированном на вторник, Трамп остановится на таких вопросах, как выработка торгового соглашения с Мексикой и Канадой, а также на соглашении по первой фазе торговой сделки с Китаем.

"Это даст ему возможность продемонстрировать, что его неортодоксальный стиль привносит результаты", - добавила газета.

В то же время, по данным The Wall Street Journal, Трамп "может столкнуться с подозрительностью и враждебностью" со стороны тех участников ВЭФ, кто ранее осуждал его за выход из Парижского соглашения по климату и за его политику в вопросе иммиграции.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.