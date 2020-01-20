{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Экономический форум в Давосе – 2020

WSJ: Трамп в Давосе затронет тему торгового соглашения с Мексикой и Канадой и сделку с КНР

Издание отмечает, что президент США "может столкнуться с подозрительностью и враждебностью" со стороны тех участников ВЭФ, кто ранее осуждал его за выход из Парижского соглашения по климату и за его политику в вопросе иммиграции

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в тот день, когда начинается процедура его импичмента, должно продемонстрировать, что события в Конгрессе не мешают ему выполнять обязанности президента. Такое мнение высказала в понедельник газета The Wall Street Journal.

Два события - процедура импичмента и выступление на ВЭФ, по оценке газеты, "могли бы рассматриваться как взаимоисключающие события, однако советники президента считают, что поездка в Давос даст ему возможность наглядно продемонстрировать, что процесс импичмента, который, как предполагается, не приведет к его осуждению в Сенате, где большинство принадлежит республиканцам, не препятствует ему исполнять обязанности президента".

Ссылаясь на советников президента, газета отмечает, что в выступлении, запланированном на вторник, Трамп остановится на таких вопросах, как выработка торгового соглашения с Мексикой и Канадой, а также на соглашении по первой фазе торговой сделки с Китаем.

"Это даст ему возможность продемонстрировать, что его неортодоксальный стиль привносит результаты", - добавила газета.

В то же время, по данным The Wall Street Journal, Трамп "может столкнуться с подозрительностью и враждебностью" со стороны тех участников ВЭФ, кто ранее осуждал его за выход из Парижского соглашения по климату и за его политику в вопросе иммиграции.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.

Теги
СШАТрамп, ДональдЭкономический форум в Давосе – 2020
Реклама на ТАСС
В Международной организации труда прогнозируют рост безработицы в мире
Ожидается, что в 2020 году этот показатель увеличится на 2,5 млн человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС