ОТТАВА, 20 января. /ТАСС/. Китайская компания Huawei не будет комментировать ход слушаний в Канаде об экстрадиции ее финдиректора Мэн Ваньчжоу, но верит в справедливость канадской судебной системы. Об этом в понедельник говорится в заявлении, распространенном канадским представительством китайской фирмы Huawei Canada.

"Huawei последовательно заявляет, что не будет давать каких-либо комментариев, так как дело находится на рассмотрении суда и продолжается судебное разбирательство. Мы верим в судебную систему Канады, которая докажет невиновность Мэн Ваньчжоу", - заявили в компании. В Huawei Canada добавили, что верят в скорейшее завершение судебного процесса.

В понедельник в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере начались слушания об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Первая часть слушаний об экстрадиции продлится до 24 января. В частности, суд заслушает доводы защиты о соблюдении принципа так называемой двойной наказуемости в договоре об экстрадиции между США и Канадой, согласно которому совершенное деяние должно быть признано незаконным по праву двух стран.

Адвокаты настаивают, что на момент подачи заявления об экстрадиции со стороны США у Канады не было санкций в отношении Ирана, поэтому Мэн Ванчжоу не может быть выдана США. Прокуратура же утверждает, что в данном случае речь идет о мошенничестве, а не о санкциях США против китайской компании и Ирана. Если в течение этих дней доводы защиты не удовлетворят судью, то будет назначена дата второго этапа слушаний.