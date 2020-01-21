Объем выдаваемой ипотеки вернулся на уровень 2018 года после снижения процентных ставок

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Объем выдаваемых ипотечных кредитов вернулся на уровень 2018 года после снижения процентных ставок, сообщил ТАСС директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерий Пивень.
По данным Объединенного кредитного бюро, общий объем выданных ипотечных кредитов за 2019 год составил 2,5 трлн руб. против 2,87 трлн руб. в 2018 году (снижение на 11%). Количество ипотечных кредитов также снизилось до 1,13 млн штук в 2019 году против 1,4 млн штук в 2018 году (на 19%).
При этом наибольший объем выданных кредитов в прошлом и 2018 году наблюдался в октябре, ноябре и декабре, а наименьший - в январе и феврале. Средний чек, напротив, вырос до 2,2 млн руб. в 2019 году с 2,1 млн руб. в 2018 году.
"В конце 2019 года объем выдаваемых кредитов вернулся на средний уровень 2018 г. Общее падение выдач в 2019 г. отражает, прежде всего, неоднозначную динамику процентных ставок, которое негативно повлияло на рынок в начале года. При этом скачок в конце 2018 года скорее являлся однократным процессом", - пояснил аналитик.
По его мнению, рост среднего чека отражает предпочтения клиентов и стремление банков нарастить портфели, а также увеличение стоимости жилья. "С учетом снижения ставок и активного внедрения госпрограмм поддержки отрасли можно ожидать сохранения относительно быстрых темпов роста [ипотеки] в 2020 году", - прогнозирует эксперт.