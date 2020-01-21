Банки называют ажиотажным спрос на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Российские кредитные организации считают ажиотажным спрос на жилье по программе "Дальневосточная ипотека" по льготной ставке 2%, но ограниченное предложение может привести к росту цен за квартиры, сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

"В целом, банки называют спрос со стороны граждан высоким и даже ажиотажным. Точно можно сказать, что граждане увидели возможность получения ипотечного кредита под льготные 2% годовых и пользуются ей. Сейчас нет недостатка в числе поступающих заявок. В ближайших планах - доработка банками ипотечного кредита под 2% для приобретения ИЖС (индивидуального жилищного строительства)", - сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Там отметили, что наибольший спрос по программе сейчас приходится на жилье в Приморье, Якутии, Хабаровском крае, Бурятии, Приамурье и на Сахалине. При этом сложностью первого этапа реализации ипотеки может стать рост цен на жилье.

"Это следствие ограниченного предложения на рынке. Ситуация находится на контроле Минвостокразвития и полпредства. Решение здесь может быть предложено совместно с субъектами и застройщиками по увеличению строительства в регионах. У субъектов есть возможность сделать для застройщиков участие в ипотеке привлекательным, предоставив им определенные преференции при предоставлении участков, подведении инфраструктуры и другие меры", - сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщила ТАСС руководитель ипотечного центра банка "Приморье" Виктория Подоба, ежедневно сюда поступает большое количество заявок от клиентов из Владивостока, Находки, Уссурийска и Хабаровска. Большинство клиентов планирует купить с помощью льготной ипотеки строящиеся квартиры от застройщика по договорам долевого участия, консультаций по приобретению квартир на вторичном рынке существенно меньше, примерно 15% от общего количества, а консультации по строительству домов на "дальневосточном гектаре" пока носят единичный характер. "В настоящее время поток заявок от клиентов стабильно высокий, скорее всего, до конца зимы дополнительные меры по привлечению клиентов принимать не будем - необходимо обрабатывать поступающие заявки", - сообщила собеседница.

"Дальневосточная ипотека"

По состоянию на 20 января, по данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, заключено 440 кредитных договоров на общую сумму 1,55 млрд рублей. Средняя сумма кредита составляет 3,53 млн рублей. Сейчас заявки на получение ипотеки для приобретения квартиры принимают семь банков, для строительства дома на выданном "дальневосточном гектаре" - три банка. Всего в программе будут участвовать 14 банков: еще семь заканчивают формировать свои продукты и планируют их представить до конца февраля 2020 года.

Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьер-министра РФ, 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку под 2%. За счет программы предполагается выдать около 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей. Получить такой кредит можно будет однократно.