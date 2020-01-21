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Пользователи в ряде стран мира сообщают о сбое в работе платежной системы Visa

Больше всего на сбои в работе системы жалуются в США и Европе, в особенности в Германии, Великобритании, Австрии и Болгарии
Описание
© AP Photo/Jenny Kane

ТАСС, 21 января. Проблемы в работе платежной системы Visa наблюдаются во вторник в некоторых странах. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе системы жалуются в США и Европе, в особенности в Германии, Великобритании, Австрии и Болгарии.

По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с проведением платежа (83% сообщивших о неполадках), у 8% возникают трудности при работе с банкоматом, еще у 8% не работает сайт.

Теги
АвстрияБолгарияГерманияВеликобритания
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