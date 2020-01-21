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Объем вывезенных через порт Сабетта в 2019 году грузов увеличился вдвое

Он составил 19,5 млн тонн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Объем грузов, вывезенных через морской порт Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ), вырос в два раза по сравнению с 2018 годом и составил 19,5 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.

"В 2018 году 155 судов заходили в порт и перевезли более 9 млн тонн грузов. Ввезено было немного (по данным таможни, 9,3 тыс. тонн) - это в основном оборудование для завода "Ямал-СПГ", вывоз (по данным таможни, 9 млн тонн) составила продукция завода. В 2019 году мы видим рост в два раза, как по количеству судов - более 300, так и по объему отгрузки, [было вывезено] более 19,5 млн тонн", - сказал Чмора.

Начальник управления добавил, что отсутствие железнодорожного сообщения не дает использовать морской порт как транспортный.

"Но этот год показывает, насколько [при теплой зиме] льды тоньше, и при регулярном использовании Северного морского пути ледоходная проводка будет необходима только на очень непродолжительных участках. По сути, это действительно создаст серьезную конкуренцию для традиционных путей доставки товаров из Юго-Восточной Азии в Европейскую часть и в РФ", - добавил Чмора.

Порт Сабетта был построен для реализации проекта "Ямал СПГ". "Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути") - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал), запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
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