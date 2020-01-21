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В КНР заявили, что рост закупок товаров из США не повлияет на импорт Китая из других стран

В Минкоммерции также выразили надежду на то, что США создадут все необходимые условия для увеличения экспорта в Китай

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Увеличение закупок американских товаров в соответствии с соглашением по первой фазе торговой сделки Китая и США не повлияет на импорт КНР из других стран. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава отдела внешней торговли Министерства коммерции КНР Ли Синцянь.

"Помимо Соединенных Штатов, Китай является крупнейшим потребительским рынком в мире. Китай - не только большой рынок, но и быстроразвивающийся, импорт КНР диверсифицирован. Мы будем увеличивать закупки из США на основе правил и принципов Всемирной торговой организации (ВТО), но это не повлияет на импорт из других стран", - сказал Ли Синцянь.

Он также указал на то, что "КНР приветствует качественные и конкурентоспособные товары из США на китайском рынке в целях удовлетворения непрерывно увеличивающегося спроса со стороны населения". "Мы надеемся, что США создадут все необходимые условия для увеличения экспорта в Китай", - подчеркнул представитель ведомства.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп. Китай, в частности согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.

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