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Токио начал подготовку к внедрению систем связи 6G

Японское правительство планирует запустить новую систему связи к 2030 году

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Правительство Японии во вторник приняло решение начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое планируется ориентировочно на 2030 год. С этой целью создается совет экспертов в составе технических специалистов, представителей частного бизнеса и соответствующих ведомств, призванных к лету разработать комплексную стратегию перехода на новый формат, передает телеканал NHK.

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Массовое внедрение систем связи пятого поколения (5G) произойдет в Японии нынешней весной. В их использовании страна отстала от США и Южной Кореи, где использование 5G уже началось.

Теперь, отмечает информационное агентство Kyodo, правительство Японии в сотрудничестве с бизнесом хотело бы наверстать упущенное и захватить лидерство в переходе на еще более скоростные и защищенные системы шестого поколения. Их, в частности, предполагается широко использовать в беспилотных транспортных средствах.

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Япония
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