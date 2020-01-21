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"Мечел" не воспользовался правом выкупа у Газпромбанка доли в Эльге

Компания не перечислила в срок банку средства в рамках акцептованной ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. "Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта и таким образом не воспользовался преимущественным правом выкупа у банка доли в проекте. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы банка Антон Трифонов.

"Мечел" не перечислил в срок Газпромбанку средства в рамках акцептованной им ранее оферты на выкуп 34% Эльгинского проекта. Таким образом, "Мечел" не использовал возможность реализовать содержащееся в акционерном соглашении преимущественное право на выкуп этой доли. Газпромбанк будет рассматривать различные варианты дальнейших действий", - сказал представитель банка.

Директор департамента "Мечела" по связям с общественностью Екатерина Видеман сообщила ТАСС, что компания не стала выкупать 34% в Эльге в связи с изучением альтернативного предложения.

"Мечел" отказался от реализации опциона в связи с тем, что поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов компании, так как такое решение не может быть принято в отрыве от реструктуризации текущей задолженности. И мы рассчитываем, что предложенное решение будет поддержано нашими кредиторами", - сказала она.

В сентябре 2019 года стало известно, что "Мечел" принял оферту Газпромбанка о выкупе 34% принадлежащего банку пакета в Эльгинском угольном проекте за более 30 млрд рублей. Источник ТАСС сообщал в начале октября, что на заключение сделки отводилось четыре месяца. По данным источников агентства Bloomberg, дедлайном стала дата 20 января.

Эльгинский проект

Эльгинское месторождение угля - одно из крупнейших в мире - находится на юге Якутии, его запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн. "Мечелу" принадлежит по 51% в трех активах Эльгинского проекта - "Эльгаугле", "Эльга дороге" и "Мечел транс востоке", по 49% в этих компаниях у Газпромбанка.

В 2013 году ВЭБ одобрил "Мечелу" проектное финансирование разработки Эльгинского месторождения на $2,5 млрд сроком на 13,5 лет под залог 49% "Эльгаугля". Однако компании был предоставлен лишь бридж-кредит на $150 млн. С 2015 года кредит просрочен.

В 2017 году гендиректор "Мечела" Олег Коржов заявлял, что вопрос финансирования проекта ВЭБ "заморожен".

Чистый долг группы "Мечел" (без пеней, штрафов и прочих долгосрочных финансовых обязательств) на конец третьего квартала 2019 года составил 408 млрд рублей, снизившись на 15 млрд рублей к уровню на конец предыдущего года. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 6,9х против 6,4х на конец второго квартала. По состоянию на май 2019 года долг "Мечела" перед госбанками, являющимися держателями 88% задолженности, составил 347,5 млрд рублей.

В конце июля Сбербанк сообщил, что "Мечел" направил банку обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы.

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