"Метрострой" и власти Петербурга намерены заключить мировое соглашение по взаимным искам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в лице Дирекции транспортного строительства и ОАО "Метрострой" намерены заключить мировое соглашение по взаимным многомилионным искам, которые они предъявили друг другу в суде в начале прошлого года. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как следует из материалов дела, с января 2019 года и до настоящего времени суд так и не провел ни одного основного заседания по иску дирекции к компании на 847 млн рублей и ответному иску на сумму более 8 млрд рублей, а предварительное заседание постоянно откладывалось. Суд вновь перенесен для составления мирового соглашения.

"В настоящем судебном заседании истец и ответчик заявили ходатайство об отложении судебного разбирательства, в связи с необходимостью предоставления времени для урегулирования спора мирным путем. Рассмотрение дела отложить на 27 февраля 2020 года. Сторонам в случае урегулирования спора мирным путем представить в судебное заседание проект мирового соглашения", - говорится в документе.

Власти Петербурга в лице Дирекции транспортного строительства подали к "Метрострою" иск на сумму более 2,8 млрд рублей, посчитав эти деньги необоснованным обогащением компании при строительстве новых станций метро "Новокрестовская" и "Беговая" на Невско-Василеостровской (третьей) линии петербургской подземки.

Позже сумма исковых требований снизилась до 847 млн рублей, однако "Метрострой" заявил к властям ответный иск и потребовал с них более 8 млрд рублей.

Ситуация с "Метростроем"

Власти города и компания участвуют в нескольких разбирательствах в суде Петербурга. Гендиректором "Метростроя" ранее был Николай Александров, однако в декабре 2019 года его задержали, а затем заключили в СИЗО по подозрению в присвоении и растрате денег. Исполняющим обязанности гендиректора стал Сергей Харлашкин, ранее занимавший должность главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Дирекция транспортного строительства города является подведомственным учреждением комитета, который ранее возглавлял Харлашкин. После вступления в должность, Харлашкин сообщал, что у компании есть крупные долги по зарплате перед работниками и признаки банкротства, отметив при этом, что ее намерены спасти.

Кроме того, "Метрострой" судится с множеством других частных организаций и контрагентами. В сентябре 2019 года "Сбербанк" планировал подать иск о банкротстве компании, однако заявление так и не поступило в суд. В понедельник в пресс-службе банка ТАСС сообщали, что "Метрострой" до сих пор испытывает сложности с исполнением обязательств перед банком. Банк также разместил на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц и предпринимателей ("Федресурс") повторное уведомление о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве.