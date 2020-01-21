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Росатом поможет китайским атомщикам с развитием проекта перспективного реактора

Комплекс научных исследований предполагается завершить в 2024 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Государственный научный центр "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (ГНЦ НИИАР, входит в научный дивизион Росатома) и китайская компания Fangda Carbon New Material Ltd. подписали долгосрочный контракт на проведение в НИИАР исследований в рамках проекта создания в КНР перспективного высокотемпературного газоохлаждаемого ядерного реактора, сообщает во вторник пресс-служба центра.

"НИИАР и Fangda Carbon New Material Ltd. подписали долгосрочный контракт, предусматривающий проведение реакторных испытаний и выполнение послереакторных исследований образцов графита в условиях облучения, аналогичных условиям, при которых графит должен эксплуатироваться в перспективном высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе HTR-PM600", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты российского института разработают и изготовят экспериментальные облучательные устройства, которые позволят обеспечить облучение образцов графита в российском реакторе БОР-60 (расположен в НИИАР) при различных температурах.

Контрактом предусмотрено и проведение послереакторных исследований образцов графита по достижению различных значений повреждающей дозы. "Планируется, что полученные по результатам исследований в ГНЦ НИИАР экспериментальные данные будут использованы китайскими специалистами для обоснования использования графита в качестве конструкционного материала активной зоны реактора HTR-PM600", - отмечается в документе.

В сообщении говорится, что комплекс научных исследований предполагается завершить в 2024 году.

Реактор HTR-PM600 (High Temperature Gas Cooled Reactor - Pebble-Bed Module) - высокотемпературный газоохлаждаемый реактор с шаровыми твэлами. Проект HTR-PM600 реализуется в Китае и представляет собой эволюционное развитие проекта HTR-PM. Его главное отличие - к одной турбине планируется подключение шести реакторных модулей. Суммарная тепловая мощность блока составит 1,5 тыс. мегаватт, электрическая - 655 мегаватт.

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