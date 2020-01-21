ЦБ получил уведомление от Экспобанка о начале процедуры присоединения Курскпромбанка

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Банк России получил от Экспобанка уведомления о начале процедуры реорганизации в виде присоединения дочернего Курскпромбанка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Кредитные организации обязаны информировать регулятор о реорганизации в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности".

На прошлой неделе Экспобанк сообщил, что до конца первого полугодия 2020 года присоединит дочерний Курский промышленный банк (Курскпромбанк), на базе которого будет создан центрально-черноземный филиал.

В мае 2019 года Экспобанк стал владельцем 87,2% Курскпромбанка. Курскпромбанк является универсальным региональным банком, ведет деятельность в Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях. Создан в 1990 году на базе Курской областной конторы Промстройбанка СССР.